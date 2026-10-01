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八方雲集拓展美國據點

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

八方雲集（2753）美國展店腳步加快，董事長林欣怡昨（30）日於法說會表示，德州首家門市已正式營運，目前集團在德州及亞利桑那州共有七家門市租約在手，其中德州已有兩家門市進入裝修階段，預計今年底前開出。

隨美國加州、德州及亞利桑那州三州布局逐步推進，加上台灣進入傳統旺季，八方雲集樂觀看待今年營收、獲利再創新高。

林欣怡指出，台灣市場規模經濟效益逐步顯現，八方雲集及梁社漢排骨雙品牌門市網絡持續擴大。今年截至8月底，台灣八方雲集門市淨增25家、梁社漢排骨淨增12家，兩大品牌店數及店均營收均呈正成長，進一步帶動供貨銷售。

台灣展店策略也出現新變化。八方雲集及梁社漢排骨今年均嘗試純外帶店型，以沒有內用座位的小坪數設計，讓門市人力集中在餐點製作，同時降低裝潢成本及開店坪數門檻。公司認為，新店型可提高加盟主開店意願，也讓店點選擇增加，有利後續展店。

海外市場則是下一階段成長重點。八方雲集德州首店落腳達拉斯都會區卡羅爾頓市，並針對美國消費習慣改採快餐（QSR）營運模式，保留鍋貼、水餃、牛肉麵等核心品項，搭配簡化套餐及餐點視覺化動線，讓消費者可直接選餐、取餐。

八方雲集 美國 德州

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