永笙臍帶血製劑申請藥證

永笙生技（4178）昨（30）日宣布，正式向衛福部食藥署（TFDA）申請臍帶血細胞製劑REGENECYTE台灣再生醫療製劑查驗登記，以擴大永笙符合國際規格的臍帶血細胞製劑臨床應用。

永笙臍帶血細胞製劑REGENECYTE已通過美國FDA生物製劑許可，核准應用約80種造血與免疫系統疾病。

永笙副總經理張碩修表示，REGENECYTE為異體臍帶血造血前驅細胞製劑，適用於非親屬捐贈者的造血前驅細胞移植，配合適當預處理，可用於重建患者的造血系統與免疫系統，治療影響造血系統的遺傳性、後天性疾病或因骨髓抑制性治療所引發的相關疾病。

過去台灣臍帶血臨床應用範圍為既有公告的29項疾病，而永笙REGENECYTE經美國FDA BLA核准之應用範圍較台灣既有疾病列舉框架更為廣泛，期望能擴大台灣臍帶血臨床使用。實際核准用途及適應症範圍，仍以TFDA最終審查結果為準。

永笙REGENECYTE取得美國FDA BLA核准，代表產品的細胞來源、製程、品質管制與臨床使用資料，已獲國際主要藥品監管機關認可。