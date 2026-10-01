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晟田衝刺半導體營收

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
晟田半導體布局重點
晟田半導體布局重點

航太與半導體設備大廠晟田（4541）半導體業務加速推進，產品並由一般精密加工進一步切入半導體設備真空幫浦、DUV曝光機等關鍵零組件，大咬半導體擴產暨訂單成長商機，由精密加工逐步推進半導體關鍵供應鏈。

隨先進製程晶圓廠持續擴大資本支出，晟田指出，半導體客戶提出「產線轉換及增量需求」，晟田正同步擴建新廠、增加半導體設備暨關鍵零組件能力。市場看好，晟田半導體營收占比力拚向三成邁進，未來將挑戰四成。

為支應航太及半導體雙線擴產，晟田近期辦理現金增資發行新股5,000張，其中500張辦理公開申購，承銷張數425張，每股承銷價50元，今（1）日進行電腦抽籤。若以昨日收盤價61.6元計算，抽中一張潛在價差約1.16萬元，報酬率逾二成。

半導體業務擴產方面，晟田年報指出，半導體及光電設備零組件需要高度精密加工能力，目前產品已應用於半導體設備真空幫浦及DUV曝光機等設備，公司並持續推動「半導體設備真空幫浦關鍵零件開發計畫」，增加各項客戶需求的關鍵零組件高精密加工製程。

半導體正成為晟田下一個放大營運規模的重要戰場，該公司指出，半導體零組件精密度高，需要關鍵專用機台及相關製程技術，隨先進製程半導體廠持續擴大資本支出，具備關鍵零組件技術與設備能力的供應商，將有機會跟著客戶擴產同步提高市占率。

市場需求也持續放大。依晟田年報引用SEMI預估，全球半導體設備市場2025至2027年仍將逐年成長，其中晶圓廠設備占最大宗。AI、高效能運算及先進製程持續推升晶圓廠設備投資，也意味真空幫浦、曝光設備等關鍵設備零組件需求同步增加。

晟田規劃投入約7億元擴產，其中新廠房投資約5億元，預計明年4月完工、6月正式啟用；另有約2.1億至2.2億元設備投資，預計明年第1季陸續到位。

半導體 營收 晶圓廠

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