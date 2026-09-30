正淩法說會／1.6T產品第4季量產 第3季營運將達到高峰

正淩（8147）30日舉行法說會，該公司表示，人形機器人產品已開始出貨，北美客戶正準備進入量產階段，並已給出2027年量產目標，明年相關營收將較今年大幅增加；光通訊的1.6T產品第4季量產，以因應光通訊需求爆發。總經理賴琦憲表示，第3季優於第2季，第4季希望維持第3季水準，明年比今年更好。

正淩8月營收2.29億元，創單月歷史新高，月增21.69%，年增95.98%，今年前八個月營收14.01億元，年增29%，展現強勁成長力道。法人預估，該公司今年業績成長30%以上。

針對人形機器人，正淩副總劉偉豪指出，今年產業仍處於從開發走向商品化、量產的準備期，正淩合作客戶主要位於北美，目前客戶已開始準備進入量產階段。該公司切入的客製化零組件涵蓋手、肩、腳、軀幹及關節等部位，今年已開始出貨。

對於明年成長幅度，劉偉豪表示，今年人形機器人業務規模仍不高，但客戶已提出2027年的量產目標，「大概會比今年的數字多很多」，目前尚不方便揭露實際數字，預計第4季尾聲會有較明確資料。

針對AI光通訊布局，劉偉豪說，該公司過去從200G、400G切入相關市場，目前1.6T產品正與日本合作夥伴進行客戶認證，預期2026至2028年將是1.6T關鍵市場階段，相關產品預計今年在泰國投產，進入1.6T量產階段。

劉偉豪強調，正淩已由800G、1.6T推進至3.2T，並進一步跨向12.8T，12.8T目前不僅已有樣品，也涵蓋規格協議，目前仍處於協議規格發布及樣品階段，依現階段規劃，預計2027至2028年進入正式量產。

正淩今年前八個月應用占營收比重分別為，通訊44.3%、工業19.0%、醫療30.7%、太空2.9%、交通運輸3.0%、其他0.1%。至於產品營收占比，分別為連接器69%、電子構裝26%、其他5%。

產能方面，新北廠今年增加400坪空間，人力增加20.3%；彰濱廠在11月時，場地將落成並投產；廣州廠今年非常忙碌，稼動率100%；泰國廠已經正式量產，並投入生產醫療相關產品，今年可以貢獻營收，同時，泰國廠也規劃在第4季量產光通訊產品。