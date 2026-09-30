快訊

等不到陸客了？維格餅家虧損多年宣布撤興櫃 昔靠鳳梨酥EPS衝8元

裁撤系辦卻添購KTV！世新突襲「入校查身分」再傳爭議 教育部說話了

2機師爆衝突1人被刺濺血！客機2分鐘下降5千公尺 杜拜航班急轉降沙國

聽新聞
0:00 / 0:00

等不到陸客了？維格餅家虧損多年宣布撤興櫃 昔靠鳳梨酥EPS衝8元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
維格餅家鳳梨酥。圖／取自維格餅家FB粉專
維格餅家鳳梨酥。圖／取自維格餅家FB粉專

曾經搭上陸客來台熱潮、每股一年大賺8元的鳳梨酥業者維格餅家（2733），宣布撤離興櫃市場。維格餅家30日晚間宣布，受到台灣入境觀光政策及市場大環境影響，原有業務模式遭遇重大挑戰，加上業績衰退及多年虧損，導致興櫃市值及股票交易量持續低迷，董事會決議主動申請終止股票興櫃櫃檯買賣。

維格曾是市場高度關注的「陸客概念股」，營運表現甚至被視為觀察兩岸觀光冷熱的指標之一。公司早期並非單純依靠傳統門市，而是透過旅行團、導遊及地接業者拓展觀光客生意，鳳梨酥也因此成為不少陸客來台必買伴手禮。

陸客來台熱潮也造就維格的黃金年代。2014年公司營收一度達13.35億元高峰，每股純益達8元，當時已登錄興櫃兩年；中國復星集團也曾投資3.6億元入股，持股一度達20%，成為維格最大股東。

然而，隨兩岸觀光情勢轉變，維格營運也跟著急轉直下。陸客來台人數減少後，公司開始尋求日韓、東南亞等市場，希望降低對單一客源的依賴，之後又碰上新冠疫情、國際旅遊停擺，2021年營收一度只剩1.39億元，與全盛時期形成巨大落差。

即使疫情後國際觀光重新開放，維格營運仍未回到昔日高峰。2025年全年營收3.37億元，較前一年衰退8.93%；今年前八月營收也僅剩下2.19億元，與去年同期相當，持續低檔徘徊，顯示觀光市場復甦並未完全轉化為公司營運成長動能。

長期的營運壓力也進一步反映在資本市場布局。維格此次公告坦言，受到台灣入境觀光政策及市場大環境影響，原有業務模式面臨重大挑戰，加上業績衰退及多年虧損，使興櫃市值及股票交易量持續低迷，最終決定主動申請終止興櫃交易。

維格表示，後續將依相關規定向櫃買中心提出申請，實際終止登錄興櫃日期以櫃買中心公告為準。公司仍將維持公開發行，積極推動業務轉型、拓展銷售管道及發展新業務，待業績明顯提升後，將適時重新申請登錄興櫃。

從陸客最盛時一年營收逾13億元、每股賺8元，到如今營收僅約當高峰時期四分之一，並因多年虧損決定撤興櫃，陸客何時真正回流，以及維格能否找到不再高度依賴觀光團客的新營運模式，將成為能否重返資本市場的關鍵。

興櫃 維格餅家 鳳梨酥

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

盛大資訊登錄興櫃、一舉躍升為百元股 股價大漲3倍

嘉泥營運雙核心成形 水泥、旅宿營收占比相近

騰勢搶毛孩大餅 拚Q4掛牌

騰勢最快拚第4季上櫃 多品牌布局保健與寵物市場

相關新聞

等不到陸客了？維格餅家虧損多年宣布撤興櫃 昔靠鳳梨酥EPS衝8元

曾經搭上陸客來台熱潮、每股一年大賺8元的鳳梨酥業者維格餅家（2733），宣布撤離興櫃市場。維格餅家30日晚間宣布，受到台灣入境觀光政策及市場大環境影響，原有業務模式遭遇重大挑戰，加上業績衰退及多年虧損，導致興櫃市值及股票交易量持續低迷，董事會決議主動申請終止股票興櫃櫃檯買賣。

健策太猛了！大和資本放話喊目標價10,000元、ASP持續上攻

健策（3653）搭上AI散熱規格升級列車，平均售價（ASP）動能持續發酵。值得注意的是，外資大和資本看好產品升級推升毛利率，預估第3季營收、毛利率等有望創下歷史新高，因此大幅上修未來獲利預期、重申「買進」評等，目標價一口氣喊上10,000元。

新股紅包抽起來！這檔生技股抽1張賺13.5萬元 報酬率128%

生技股將添新兵，泰合預計10月20日掛牌上市，每股承銷價暫定105.6元，競價拍賣10月2日展開，公開申購則自10月7日啟動，以30日興櫃收盤價241元計算，抽中1張可望賺進13.54萬元，報酬率128.2%。

正淩法說會／1.6T產品第4季量產 第3季營運將達到高峰

正淩（8147）30日舉行法說會，該公司表示，人形機器人產品已開始出貨，北美客戶正準備進入量產階段，並已給出2027年量產目標，明年相關營收將較今年大幅增加；光通訊的1.6T產品第4季量產，以因應光通訊需求爆發。總經理賴琦憲表示，第3季優於第2季，第4季希望維持第3季水準，明年比今年更好。

欣興砸逾100.8億元買台灣普利司通湖口廠辦 擴高階載板

載板龍頭欣興（3037）今日公告以逾100.8億元買台灣普利司通湖口廠辦，公司說明，主要係因應客戶未來高階載板產能擴充需求，進行土地及廠房資源布局，並配合本公司中長期營運發展策略，進行整體生產配置與產能規劃。

凱基金控募資逾200億元 七成以上挹注證券 搶台股熱潮商機

台股熱潮帶動證券業業務擴張，金控加碼資本搶商機。凱基金控今（30）日董事會通過現金增資案，預計募資200億至250億元，其中七成以上將投入凱基證券，厚實資本、擴大業務規模，凸顯證券業已成為集團積極布局的成長主力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。