神達全年營收拚新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
神達總經理何繼武。聯合報系資料照
神達總經理何繼武。聯合報系資料照

神達（3706）受惠AI伺服器訂單強勁，近年持續全球擴產，隨著台灣林口廠9月啟用挹注營運，法人估，神達第3季營收將創新高，本季可望續強，2026年業績將登頂；之後又有北美加州費利蒙（Fremont）新產能加入，伴隨訂單需求不墜，2027營收將續創新高。

神達近年持續在亞太及北美擴產，亞洲方面，台灣林口廠已於9月啟用，竹南廠產能全面開出；越南廠則已量產。

北美方面，因應大客戶甲骨文（Oracle）及其他雲端服務供應商（CSP）客戶訂單，神達近年持續擴增美國本土產能，主要集中於加州，在加州紐華克（Newark）、聖荷西（San Jose）及費利蒙皆設有廠區。

受惠於訂單需求強勁，神達紐華克廠區產能目前持續滿載；費利蒙第一期三棟建物預計產能將於2027年陸續開出。至於費利蒙第二期的三棟建物，預計2027年底到2028年陸續完工啟用。隨著神達持續擴張費利蒙當地產能，神達AI伺服器聚落逐步成形。

業績表現方面，神達8月營收135.6億元，月增5.63%，年增119.9%；前八月營收為992.1億元，年增52.6%，為同期新高紀錄。

神達表示，受惠於超大規模雲端資料中心及雲端服務供應商客戶需求維持強勁，加上智慧物聯網（AIoT）與車載資通訊（Telematics）產品穩健出貨，齊力推升營收表現。

神達董事會近期決議辦理現金增資發行新股，擬發行普通股120,000張，發行總金額視發行價格而定。神達指出，主要是為充實營運資金。

業界分析，神達現增募資，主要因應AI伺服器業務擴張，籌措建廠及搶料資金。以目前神達積極擴廠態勢來看，不排除未來神達仍有資金需求。

神達 營收 林口

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