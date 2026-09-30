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欣興砸逾100.8億元買台灣普利司通湖口廠辦 擴高階載板
載板龍頭欣興（3037）今日公告以逾100.8億元買台灣普利司通湖口廠辦，公司說明，主要係因應客戶未來高階載板產能擴充需求，進行土地及廠房資源布局，並配合本公司中長期營運發展策略，進行整體生產配置與產能規劃。
欣興公告，購買土地：新竹縣湖口鄉建興段建興小段93地號等19筆，建物：新竹縣湖口鄉新竹產業園區文化路1-1號(建興段建興小段253-1建號等14筆)，事實發生日：115/9/30~115/9/30，董事會通過日期：民國115年9月8日，土地面積：63,048.00平方公尺，折合約19,072.02坪建物面積：58,186.50平方公尺，折合約17,601.42坪，交易總金額：新台幣10,088,880,000元。
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