欣興砸逾100.8億元買台灣普利司通湖口廠辦 擴高階載板

正淩（8147）30日舉行法說會，該公司表示，人形機器人產品已開始出貨，北美客戶正準備進入量產階段，並已給出2027年量產目標，明年相關營收將較今年大幅增加；光通訊的1.6T產品第4季量產，以因應光通訊需求爆發。總經理賴琦憲表示，第3季優於第2季，第4季希望維持第3季水準，明年比今年更好。

2026-09-30 20:23