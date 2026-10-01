中光電投控（3718）旗下中光電智能機器人（ CiRC）積極深化台美產業合作，結合中程防禦型無人機平台與先進製造技術，並整合台灣成熟的電子、光學、機構及精密製造供應鏈，落實系統整合與在地化生產，建立起具備韌性、彈性及快速擴產能力的自主無人機供應體系。

中光電智能機器人表示，面對無人機產業朝向模組化、低成本、快速迭代及規模化生產發展，該公司開發的Sniper中程防禦型無人機，可快速完成機體生產與組裝，提升製造彈性與量產效率。

中光電智能機器人指出，相較傳統無人機開發需經歷模具設計、開模、試產及反覆修改等程序，導入3D列印技術後，可由數位設計直接進入實體原型製作，快速完成機構、航電與酬載整合，並透過飛行測試取得驗證數據，持續回饋設計端進行快速修正與迭代。

藉由「數位設計、快速列印、系統整合、飛行驗證、設計迭代」的開發模式，CiRC可大幅縮短開發周期與驗證時間，並依不同航程、酬載及任務需求，快速調整機體結構與系統配置。