大立光8日法說 三點聚焦

大立光昨（30）日公告，將於下周四（8日）召開線上法說會，由董事長林恩平主持。法人關注iPhone 18 Pro新機拉貨狀況、新購置土地規畫，以及CPO新業務最新進度等議題。

大立光昨天並宣布，為響應全球使用綠能減碳並履行企業社會責任，該公司持續擴大採用再生能源，新簽署購電契約，包含離岸風電與太陽光電共12.6億度，減碳量達58.71萬公噸。

大立光下半年以來已七度出手獵地，累計投入逾80億元，外界臆測，大立光投入CPO新事業腳步加快，有望為營運添新柴火。市場預期，大立光獵地腳步不會停歇，2026年資本支出將再創高，連三年突破百億大關。

針對CPO業務進展，大立光董事長林恩平日前表示，已有一家光纖陣列（FA）量產訂單，近日完成自動化試產線架設，最快明年中量產貢獻營收。林恩平說，大立光的優勢在於自動化及高精度，客戶選擇大立光，除了看重自動化技術，也因此容易找到問題，目前檢測機台均由大立光自行開發。