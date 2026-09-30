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凱基金控募資逾200億元 七成以上挹注證券 搶台股熱潮商機

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
凱基金控今（30）日董事會通過現金增資案，預計募資200億至250億元，其中七成以上將投入凱基證券。圖／凱基金控提供
凱基金控今（30）日董事會通過現金增資案，預計募資200億至250億元，其中七成以上將投入凱基證券。圖／凱基金控提供

台股熱潮帶動證券業業務擴張，金控加碼資本搶商機。凱基金控今（30）日董事會通過現金增資案，預計募資200億至250億元，其中七成以上將投入凱基證券，厚實資本、擴大業務規模，凸顯證券業已成為集團積極布局的成長主力。

凱基金控此次現增預計發行不超過7.2億股普通股，實際募資金額將依最終發行價格而定。若以預計募資規模及七成比重估算，投入凱基證券的資金約140億至175億元以上，將成為支應後續業務擴張的重要銀彈。

凱基金控表示，AI產業發展帶動台灣經濟成長，資本市場持續活絡，企業籌資、財富管理及金融商品交易需求穩健增加。為掌握市場契機、支應業務擴張所需資本，規劃將此次增資資金七成以上投入凱基證券，強化市場競爭力，並提升集團未來獲利成長動能。

凱基證券今年前八月累計稅後淨利227.54億元，創歷年同期新高，較去年同期成長235%，年化股東權益報酬率達44%。在投資銀行業務方面，深耕AI及半導體等產業，前八月主辦承銷總金額市占率接近四成，居市場第一。

此外，凱基證券持續拓展台灣及香港財富管理市場，營收維持強勁成長，衍生性商品、股票期權等交易業務也持續貢獻獲利。凱基金控表示，此次增資展現集團優化資本配置、聚焦高成長及高資本效率業務的策略方向。

此次現增新股將保留10%供員工認購、10%採公開申購，其餘80%由原股東按持股比例優先認購。發行價格將於主管機關申報生效後，依市場狀況訂定。

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