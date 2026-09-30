鑽全董事會通過辦理現增發行私募普通股案 亞崴、德昌決參與認購

氣動工具龍頭廠鑽全（1527）董事會30日決議辦理現金增資發行私募普通股案，並訂11月19日召開股東臨時會討論通過此案。此次私募案中，已確定兩家策略性投資人將參與認股，分別為工具機大廠亞崴及中部知名營造廠德昌。

鑽全此次私募股數以不超過2,700萬股為額度，並有三年內不得自由轉讓的限制。至於私募資金用途，鑽全表示，主要基於中長期發展策略及引進策略合作夥伴的需要，同時用於充實營運資金及支應未來新業務拓展與長期營運發展所需。

對此，亞崴董事會今天同步決議，預計認購上限為1,500萬股，持股比例約不高於9.06%；德昌董事會也決議，預計認購上限為1,200萬股，累計之前的持股，合計持股比例約不超過8.64%。鑽全明年股東會將全面改選九席董事，不排除邀請亞崴、德昌加入董事會。

法人指出，此次私募，不僅可為鑽全挹注充實的資金活水，另一方面更可透過引入策略性投資夥伴，結盟精密機械與營建相關產業資源，有助於公司在面對全球政經環境的變化、匯率波動與供應鏈重組時，強化中長期財務結構與集團綜效。

鑽全在歷經前兩年產業庫存調整與需求平緩期之後，今年中過後的單月營收已逐步展現回溫跡象，8月合併營收2.41億元、年增約2%，累計前八月合併營收18.56億元，雖年減11.2%，但年減幅持續收斂，顯示本業需求正從低檔逐步回升。

面對全球工具市場對無線化、輕便性的需求，鑽全已明確將「電動釘槍」列為中長期成長的核心動能；儘管初期營收占比較小，但公司持續優化產品、開拓市場與通路，目標在未來幾年逐步提高高毛利電動工具的營收比重。

在氣動工具與相關零組件的製造上，則持續深化與全球主要品牌大廠的合作，確保在品質與交期上的優勢。