快訊

裁撤系辦卻添購KTV！世新突襲「入校查身分」再傳爭議 教育部說話了

2機師爆衝突1人被刺濺血！客機2分鐘下降5千公尺 杜拜航班急轉降沙國

聽新聞
0:00 / 0:00

健策太猛了！大和資本放話喊目標價10,000元、ASP持續上攻

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
健策（3653）搭上AI散熱規格升級列車，平均售價（ASP）動能持續發酵。聯合報系資料照
健策（3653）搭上AI散熱規格升級列車，平均售價（ASP）動能持續發酵。聯合報系資料照

健策（3653）搭上AI散熱規格升級列車，平均售價（ASP）動能持續發酵。值得注意的是，外資大和資本看好產品升級推升毛利率，預估第3季營收、毛利率等有望創下歷史新高，因此大幅上修未來獲利預期、重申「買進」評等，目標價一口氣喊上10,000元。

健策29日公告8月自結獲利後，其中每股稅後盈餘（EPS）7.35元、年增95%，展現出產品升級與平均售價提升效益持續發酵。大和資本則看好，健策未來平均售價的上揚趨勢，主要受惠熱設計功耗（TDP）持續提高及翹曲風險增加，預期可拆卸三片式均熱片（removable lids）營收貢獻自2027年起明顯增加。

另外，該產品預計2027年第1季起導入Vera Rubin及Rubin Ultra，有助降低翹曲風險並提升散熱效率，未來二至三年GPU及ASIC客戶可望擴大採用。

值得注意的是，大和資本重申健策為「買進」評等，並將12個月目標價由9,420元上調至10,000元，升幅6.1%。基於健策未來一年（2026年第4季至2027年第3季）的EPS預估，本次目標價係給予73倍目標本益比（高於過去三年16至53倍的歷史區間），同時也反映市場對高端技術與強勁獲利成長的高度期待。

此外，大和資本對健策2027至2028年EPS預估較彭博市場共識高出14%至21%，主因營收、毛利率及營益率的預期較為積極。不過，下行風險則包括：全球AI伺服器需求不如預期，以及散熱規格升級進度低於預期。

展望第3季，大和資本看好，健策受惠產品平均售價提升、產品組合改善及營運效率優化，單季營收預估達96.5億元（季增32.7%、年增90.4%），有望寫下歷史新高。獲利能力方面，第3季毛利率也將衝上51%、營益率亦上看42%，有機會同創新高外，更帶動單季EPS上修至22.77元，大幅優於彭博預期的20.37元。

展望第4季，健策成長動能不減，大和資本預估單季營收將進一步攀升至106億元（季增10.1%），同樣優於彭博預期的104億元，毛利率更有望進一步擴大至 52.3%，後市營運爆發力十足。

目標價 毛利率 外資

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

小摩出手了！看好散熱規格升級 3台廠目標價猛飆升

AI帶旺PCB！009828規模衝90.5億元 法人調升金居、台光電、台燿目標價

「大甲媽祖」保佑鋼鐵人 彰源跳空漲停

併購Interplex添動能 法人調高貿聯獲利預估值及目標價

相關新聞

等不到陸客了？維格餅家虧損多年宣布撤興櫃 昔靠鳳梨酥EPS衝8元

曾經搭上陸客來台熱潮、每股一年大賺8元的鳳梨酥業者維格餅家（2733），宣布撤離興櫃市場。維格餅家30日晚間宣布，受到台灣入境觀光政策及市場大環境影響，原有業務模式遭遇重大挑戰，加上業績衰退及多年虧損，導致興櫃市值及股票交易量持續低迷，董事會決議主動申請終止股票興櫃櫃檯買賣。

健策太猛了！大和資本放話喊目標價10,000元、ASP持續上攻

健策（3653）搭上AI散熱規格升級列車，平均售價（ASP）動能持續發酵。值得注意的是，外資大和資本看好產品升級推升毛利率，預估第3季營收、毛利率等有望創下歷史新高，因此大幅上修未來獲利預期、重申「買進」評等，目標價一口氣喊上10,000元。

新股紅包抽起來！這檔生技股抽1張賺13.5萬元 報酬率128%

生技股將添新兵，泰合預計10月20日掛牌上市，每股承銷價暫定105.6元，競價拍賣10月2日展開，公開申購則自10月7日啟動，以30日興櫃收盤價241元計算，抽中1張可望賺進13.54萬元，報酬率128.2%。

正淩法說會／1.6T產品第4季量產 第3季營運將達到高峰

正淩（8147）30日舉行法說會，該公司表示，人形機器人產品已開始出貨，北美客戶正準備進入量產階段，並已給出2027年量產目標，明年相關營收將較今年大幅增加；光通訊的1.6T產品第4季量產，以因應光通訊需求爆發。總經理賴琦憲表示，第3季優於第2季，第4季希望維持第3季水準，明年比今年更好。

欣興砸逾100.8億元買台灣普利司通湖口廠辦 擴高階載板

載板龍頭欣興（3037）今日公告以逾100.8億元買台灣普利司通湖口廠辦，公司說明，主要係因應客戶未來高階載板產能擴充需求，進行土地及廠房資源布局，並配合本公司中長期營運發展策略，進行整體生產配置與產能規劃。

凱基金控募資逾200億元 七成以上挹注證券 搶台股熱潮商機

台股熱潮帶動證券業業務擴張，金控加碼資本搶商機。凱基金控今（30）日董事會通過現金增資案，預計募資200億至250億元，其中七成以上將投入凱基證券，厚實資本、擴大業務規模，凸顯證券業已成為集團積極布局的成長主力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。