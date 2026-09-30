健策太猛了！大和資本放話喊目標價10,000元、ASP持續上攻

健策（3653）搭上AI散熱規格升級列車，平均售價（ASP）動能持續發酵。值得注意的是，外資大和資本看好產品升級推升毛利率，預估第3季營收、毛利率等有望創下歷史新高，因此大幅上修未來獲利預期、重申「買進」評等，目標價一口氣喊上10,000元。

健策29日公告8月自結獲利後，其中每股稅後盈餘（EPS）7.35元、年增95%，展現出產品升級與平均售價提升效益持續發酵。大和資本則看好，健策未來平均售價的上揚趨勢，主要受惠熱設計功耗（TDP）持續提高及翹曲風險增加，預期可拆卸三片式均熱片（removable lids）營收貢獻自2027年起明顯增加。

另外，該產品預計2027年第1季起導入Vera Rubin及Rubin Ultra，有助降低翹曲風險並提升散熱效率，未來二至三年GPU及ASIC客戶可望擴大採用。

值得注意的是，大和資本重申健策為「買進」評等，並將12個月目標價由9,420元上調至10,000元，升幅6.1%。基於健策未來一年（2026年第4季至2027年第3季）的EPS預估，本次目標價係給予73倍目標本益比（高於過去三年16至53倍的歷史區間），同時也反映市場對高端技術與強勁獲利成長的高度期待。

此外，大和資本對健策2027至2028年EPS預估較彭博市場共識高出14%至21%，主因營收、毛利率及營益率的預期較為積極。不過，下行風險則包括：全球AI伺服器需求不如預期，以及散熱規格升級進度低於預期。

展望第3季，大和資本看好，健策受惠產品平均售價提升、產品組合改善及營運效率優化，單季營收預估達96.5億元（季增32.7%、年增90.4%），有望寫下歷史新高。獲利能力方面，第3季毛利率也將衝上51%、營益率亦上看42%，有機會同創新高外，更帶動單季EPS上修至22.77元，大幅優於彭博預期的20.37元。

展望第4季，健策成長動能不減，大和資本預估單季營收將進一步攀升至106億元（季增10.1%），同樣優於彭博預期的104億元，毛利率更有望進一步擴大至 52.3%，後市營運爆發力十足。