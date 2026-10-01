全漢AI相關產線熱轉

電源廠全漢（3015）昨（30）日召開法說會，公司表示，受限記憶體短缺已成常態，明年PC類電源仍受影響，壓抑銷售狀況；AI相關產品線的冗餘電源（CRPS）及通用型電源則會成長，成為營運主要動能。

全漢表示，去年下半年起配合客戶開發，包括實體AI及邊緣AI應用持續落地，今年整體表現蓬勃發展。

其中，針對工業電腦、物聯網及邊緣應用的3,600瓦冗餘電源已量產，下階段目標朝4,800瓦至6,000瓦開發。

全漢因應半導體設備、醫療及高階產品客戶需求，開發ATX電源內含BBU（電池備援備力模組），預計今年底完成開發並量產。

全漢表示，BBU為高容量鋰電池，使用期限長，可滿足空間限制需求，同時兼具相容性，看好相關產品後市潛力。

全漢為利基型電源大廠，深耕PC、網通、工業電源、醫療等應用，今年以來受到電競PC及相關PC因記憶體短缺造成買氣停滯等影響，前八月營收85.16億元，年減5.23%。

全漢表示，來自雲端及邊緣運算應用表現不俗，其中，企業伺服器冗餘電源及電源機架的BBU／SCS銷售量明顯增長，工業電腦（IPC）／網通應用電源需求是今年全漢重要成長動能之一。

除了本業營運穩健，全漢業外轉投資多元，外界預期，在業外股利加持下，全漢前三季獲利將超越去年全年，改寫近年最佳成績。