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藍新資訊月底轉上櫃

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

藍新資訊（6938）將於10月下旬由興櫃轉上櫃，總經理楊璦如昨（30）日表示，受惠企業IT支出持續擴大以及資安需求增長，下半年營運持樂觀態度，2026年業績有望更勝去年。

藍新資訊成立於2014年，資本額1.25億元，主要大股東為精誠資訊，持股約45%，其餘股權大多為經營團隊，主要業務從企業大型核心系統切入市場，服務涵蓋ERP、MES、HIS、金融行業交易系統及資料庫等關鍵應用所需的資訊運作平台。

藍新資訊專業工程團隊逾90人，累積超過600張技術認證，集中於大型核心主機、雲端虛擬化、AI數據存儲及資訊安全四大領域；並與IBM、NetApp、慧與、戴爾、思科、Palo Alto及F5及Veeam等國際原廠建立長期合作關係。

藍新資訊 興櫃 IBM

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