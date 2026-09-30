凱基金擬現增募資逾200億元 七成以上投入凱基證券拚業務擴張

凱基金（2883）30日董事會通過辦理現金增資發行普通股案，發行股數以不超過7.2億股為限，預計募資規模約新台幣200億元至250億元，實際募資金額將依最終訂定之發行價格而定，預計七成以上投入凱基證券強化業務發展與市場競爭力。

凱基金控表示，受惠於AI產業發展帶動台灣經濟成長，以及資本市場持續活絡，企業籌資、財富管理及金融商品交易需求穩健成長。為掌握市場發展契機及支應業務擴張所需資本，本次增資資金規劃將有七成以上投入凱基證券，進一步強化業務發展及市場競爭力。此舉除有助於擴大核心業務規模，更可提升集團資本運用效率及未來獲利成長動能。

凱基證券今年前八月各項業務動能持續強勁，累計稅後淨利達227.54億元，續創歷年同期新高，較去年同期成長235%，年化股東權益報酬率達44%領先同業。在投資銀行業務方面，深耕AI及半導體等核心產業，前八月主辦承銷總金額市占率接近四成，穩居市場第一；財富管理業務持續拓展台灣及香港市場，營收維持強勁成長；衍生性商品及股票期權等交易業務亦靈活掌握市場機會，持續挹注獲利貢獻。

凱基金控表示，本次增資除支應凱基證券未來業務發展所需資本外，也展現集團持續優化資本配置、聚焦高成長及高資本效率業務的策略方向。未來將持續透過審慎且積極的資本管理，強化核心競爭優勢，提升集團整體獲利能力與股東價值。

本次現金增資發行新股將依相關法令規定辦理，其中10%保留由員工認購、10%採公開申購方式辦理，其餘80%由原股東按持股比例優先認購。實際發行價格將於本案向主管機關申報生效後，依相關法令規定及市場狀況訂定，並據以辦理後續繳款及發行作業。