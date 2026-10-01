大同集團旗下大世科（8099）總經理劉盈秀昨（30）日表示，該公司去年開始布局AI算力業務，今年開始有所收穫，陸續拿下大客戶專案，隨著許多大企業開始轉向積極建置，預期大世科今年營收年增率可達雙位數百分比，明年成長幅度有望更大。

客戶結構方面，劉盈秀指出，目前各行各業皆開始浮現算力需求，以高科技業需求成長速度最快，其次為金融相關如銀行業，近期需求逐步擴散到中小企業，顯示隨著AI應用逐漸成熟，企業為提升競爭力，將開始投入資金建置，帶動算力及相關服務商機。

大世科也跟著母公司大同一起搶AI商機。大同昨日發表模組化資料中心解決方案「TTG AIDC CUBE」，主打電網端到機櫃端一站式整合，力拚「180天算力落地」，大世科於該架構擔綱軟體、資安防護與算力營運靈魂，憑藉NVIDIA Partner Network（NPN）專家夥伴資格，提供從Token（詞元）經濟治理、雲地混合架構等一站式服務，協助企業將基建高效轉化為產業競爭力。