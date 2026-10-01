大同總部翻新 推動組織活化

大同（2371）衝刺AI算力基建之際，內部環境同步翻新。總部全新打造的員工共享空間「TTG COMMONS」於9月10日展開試營運，預計10月15日啟用。該場域跳脫單純供餐模式，兼具辦公、會議與商務接待功能，展現推動組織活化的企圖心。

新空間由大同董事長張榮華親自參與規劃，占地約500坪，配置500個座席，並引進近百株植栽進行綠化造景。內部引進自然採光與開闊視野設計，打破傳統廠區餐廳的沈悶感，在廠辦內部營造兼具綠意生態與休閒氛圍的放鬆場域。

空間亮點在於設立五間具備科技概念的獨立包廂，配備完善視訊與投影設備。這些包廂兼具專案討論、彈性會議及重要客戶洽談功能，打破固定會議室框架，讓同仁隨時能在非正式氛圍中展開跨部門討論，加速業務協作效率。

大同內部透露，張榮華接掌後不僅主導本業重電升級，對內部工作環境革新同樣親力親為。張榮華親自操刀打造該空間，初衷是建立更開放且具溫度的交流平台。