正淩強攻機器人、光通訊

正淩（8147）昨（30）日舉行法說會，公司表示，人形機器人產品已開始出貨，北美客戶正準備進入量產階段，並已釋出2027年量產目標，明年相關營收將較今年大增；光通訊1.6T產品第4季量產。

正淩總經理賴琦憲指出，第3季表現優於第2季，第4季希望維持第3季水準，明年比今年更好。正淩8月營收2.29億元，創單月歷史新高，月增21.69%，年增95.98%；前八月營收14.01億元，年增29%。法人估，正淩今年業績將年增30%以上。

人形機器人應用方面，正淩副總劉偉豪指出，今年產業仍處於從開發走向商品化、量產準備期，正淩合作客戶主要位於北美，目前客戶已開始準備進入量產階段，該公司切入的客製化零組件涵蓋手、肩、腳、軀幹及關節等部位，今年已開始出貨。

劉偉豪坦言，今年人形機器人業務規模仍不高，但客戶已提出2027年的量產目標，「大概會比今年的數字多很多」，目前尚不方便揭露實際數字，預計第4季尾聲會有較明確資料。