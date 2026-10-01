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大同拓展算力基建版圖

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導
大同董事長張榮華。記者籃珮禎／攝影
大同董事長張榮華。記者籃珮禎／攝影

大同（2371）積極擴大AI算力基建版圖，昨（30）日發表模組化資料中心解決方案「TTG AIDC CUBE」，主打電網端到機櫃端一站式整合，力拚「180天算力落地」，並已拿下首筆訂單。

大同昨天發表會現場大咖雲集，國發會主委葉俊顯、經濟部長龔明鑫等官員均出席，輝達全球業務營運副總裁李文如亦出面站台。大同董事長張榮華宣示，公司已從設備製造商轉向AI基建整合商，目標切入主機託管與電子大廠鏈，力拚2027年展現營運動能。

張榮華表示，AI資料中心真正的挑戰不只在GPU，單櫃運算密度飆升後，穩定供電、備援與散熱才是算力持續運轉的關鍵。大同近年策略定調回到本業，是將深耕逾百年的電力、機電與系統整合實力延伸至資料中心領域，從提供單一設備升級為完整解決方案，支撐新一代算力需求。

業務進展方面，大同總經理張松鑌指出，AIDC產品已獲小量訂單，另有多案洽談中，現以國內客戶為主。海外則攜手夥伴布局，以日本市場反應最積極、進度最快，潛在客戶多為握有土地並規畫轉型AIDC收租的業者，後續亦鎖定東南亞推進。

張松鑌說明，不同於同業多主打L13單一算力櫃，大同採貨櫃型「積木式」架構，將電力、冷卻、機櫃及智慧監控全數標準化預製，大幅壓縮傳統資料中心動輒一至兩年的建置期，最快180天即可完成交付並讓算力上線。

此次概念驗證（PoC）算力端採用輝達GB300晶片，內部配置約16個節點並導入CDU液冷架構，即可滿足集團自身算力需求。除UPS櫃由天宇整合外，中壓受電、變壓器與低壓配電盤等電力設備近100%由大同自製。

算力 大同 基建

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