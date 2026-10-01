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小摩看好散熱鏈 奇鋐、富世達 目標價調升

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

摩根大通（小摩）證券最新報告看好，散熱規格升級趨勢正持續加速，尤其輝達（NVIDIA）下一代 VR Ultra平台規格升級力道強勁，有望帶動台廠獲利上修，因此同步大升奇鋐（3017)、富世達目標價，升幅都超越20%。

針對整體散熱產業趨勢，小摩指出，隨人工智慧（AI）算力需求持續攀升，AI ASIC與GPU系統的散熱規格升級趨勢正明顯加速，與市場原先擔憂供應鏈可能出現降低規格（De-specing）等相關疑慮的看法相反。

根據小摩最新產業調查指出，散熱零組件的內含價值提升幅度將遠超投資人預期，特別是在輝達下一代VR Ultra平台，規格升級力道強勁，而零組件供應商獲利空間可望迎來明顯增長。

展望未來一至二年，隨液冷技術在後續世代逐步普及，可能自1.6T、3.2T世代開始，CPO／NPO交換器及更高規格的光收發器／模組可望成為下一波散熱價值成長動能。台股散熱零組件鏈中，小摩將奇鋐目標價升至5,200元，升幅30%；富世達升至4,000元，升幅53.8%，皆為「優於大盤」評等。

富世達 奇鋐 目標價

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