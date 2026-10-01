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饗賓高空餐飲 進軍南港
饗賓（7883）擴大餐飲版圖，再度鎖定高樓層展店。饗賓昨（30）日董事會通過取得南港台壽大樓D棟26、27樓使用權資產，公司證實，兩層樓主要將朝餐飲展店方向規劃。
饗賓近年積極布局高空景觀餐飲，此次一口氣租下兩個高樓層空間，也將複製高空景觀餐廳成功模式，進一步插旗南港餐飲市場。
南港台壽大樓為南港C3開發案的一環，低樓層商場由三井LaLaport南港進駐，周邊並聚集南港軟體園區、中信金融園區及南港展覽館等商辦與會展設施。
隨南港商辦、商場陸續到位，區域商務及餐飲消費需求升溫，也吸引餐飲業者持續卡位。
饗賓表示，此次租下D棟26、27樓，兩層樓主要將朝餐飲展店布局方向規劃，目前整體空間與營運模式仍在規劃中，相關品牌與細節待規劃更明確後，再進一步對外說明。
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