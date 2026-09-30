亞崴擬認購鑽全私募 持股比重不超過9.06%

工具機廠亞崴傍晚公告，董事會決議認購鑽全私募普通股，不超過1500萬股，持股比例預計不高於9.06%。亞崴指出，此次認購鑽全私募普通股主要目的為長期投資。

鑽全公告董事會決議通過私募方式辦理現金增資發行普通股，私募股數不超過2700萬股，

鑽全說明，此次辦理私募普通股主要目的，基於中長期發展策略及引進策略合作夥伴需要，透過私募方式結合特定策略投資人資金投入及產業資源，支持未來成長計畫，私募資金將用於充實營運資金、或支應未來業務拓展及長期營運發展資金需求。

至於不採用公開募集理由，鑽全表示，相較公開募集，辦理私募普通股有3年內不得自由轉讓限制，可確保公司與策略性投資夥伴間穩定長期合作關係；另透過授權董事會視營運實際需求辦理私募，可有效提高公司籌資機動性與靈活性。

鑽全將於11月19日召開今年第1次股東臨時會，討論私募方式辦理現金增資發行普通股案。

根據資料，鑽全主要業務包括氣動打釘機及氣動車用工具設計、製造、加工；鎂、鋁合金壓鑄品零組件加工，以及自行車及汽車零件代工等。亞崴屬於工具機大廠程泰集團旗下關係企業，主要產品線包括五軸加工機、五面加工機、龍門加工機、立式加工機、臥式加工機、臥式搪銑加工機等系列。