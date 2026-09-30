欣興砸百億新竹湖口買廠 在台擴產AI高階載板

AI帶動高階ABF載板供不應求，欣興今天公告斥資新台幣逾百億，向台灣普利司通公司取得位於新竹縣湖口的土地及廠房，因應客戶未來高階載板產能擴充需求。欣興表示，客戶已提前鎖定未來5年產能，加上既有基地土地已近無擴充空間，將加速在台覓地擴產。

欣興今天公告，取得新竹縣湖口鄉建興段建興小段93地號等19筆土地，與新竹縣湖口鄉新竹產業園區文化路1-1建號等14筆，土地面積為1萬9072.02坪、建物面積約1萬7601.42坪，交易總金額達新台幣100.88億元，交易對象為台灣普利司通公司。

欣興表示，為因應客戶未來高階載板產能擴充需求，進行土地及廠房資源布局，並配合中長期營運發展策略，進行整體生產配置與產能規劃。

AI伺服器、交換器及資料中心需求持續升溫，帶動ABF載板需求大幅成長，台廠擴產腳步加快。欣興先前坦言，「客戶通常都一次預約未來5年產能」，楊梅與光復廠未來幾年陸續量產，但在結構性成長及通常5年的長約拉動下，ABF供不應求狀況持續，將積極在台擴充ABF產能。

欣興表示，在AI伺服器驅動的高階晶片需求下，高階載板產能不足，現有與規劃中廠房即使未來幾年陸續量產，仍難滿足已簽訂的5年期預約產能，加上欣興和日商Ibiden是現階段唯二具備較佳量產能力及良率的業者，ABF供不應求狀況未來幾年都將持續，客戶傾向提前鎖定高階載板產能。

欣興表示，在台灣有幾個載板基地，包括山鶯、新豐和近年的楊梅及光復廠區，除了楊梅未來3年內會逐步興建的楊梅二廠、三廠和五廠後，目前已無新的土地可以擴充。