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材料法說會／併購後成為全球唯四廠商 第4季、明年需求看成長

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

材料*-KY（4763）30日召開法人說明會，董事長王克璋表示，併購歐洲同業Cerdia後，可望發揮市場、產品及生產基地互補綜效，雙方也可在技術、研發領域相互支援，並借重Cerdia品牌優勢。併購完成後，全球醋酸纖維主要供應商將由五家減為四家，有助減緩市場削價競爭。

王克璋表示，未來材料將負責上游整合，聚焦亞洲與中東市場；Cerdia則聚焦製程及研發，以歐美、拉美為主要據點，發揮在地供應及合作開發效益。全球醋酸纖維需求目前處於回升階段，材料絲束約75%外銷、25%內銷，中國大陸內需不振影響有限，併購後多區域在地供應的韌性將更為明顯。

展望第4季接單動能，王克璋表示，併購消息公布後，客戶因安全採購心理，紛紛提前拉貨，第4季湧入半年以上訂單並提前拉貨，王克璋預期，在訂單放大及價格支撐下，明年價格可望維持相對穩健。明年長單目前正進入洽談期，預計10月底至11月中旬敲定，受到客戶預期心理及醋酸報價上漲影響，對價格展望正向。

原料方面，醋酸價格已連漲一個月，王克璋表示，成本預計可轉嫁客戶，回收技術也有助降低醋酸成本；併購後則可望透過擴大木漿採購規模提升議價能力，並借助Cerdia品牌優勢，相關綜效預期明年開始顯現。

材料第2季稅後純益7.17億元，年減58%、季減36%，EPS 0.72元；上半年稅後純益18.31億元，年減50.96%，EPS 1.85元。第2季合併毛利率40.9%，年減17.3個百分點，公司指出，主要受部分子公司4、5月擴大歲修、停機時間拉長導致產量減少及單位成本上升，加上市場供需調整、產品售價及銷售組合變動影響，預期第4季獲利可望改善。

併購完成後，材料醋酸絲束設計產能合計約16.4萬公噸，包括亞洲5.5萬、歐洲7.5萬、拉美1.9萬及CIS地區1.5萬公噸；醋酸纖維素薄片產能約19.5萬公噸，包括亞洲7萬、歐洲4.5萬及北美8萬公噸。公司表示，中國大陸製造成本仍具優勢，未來可依市場需求彈性調整全球產能配置。

此次併購案，材料預計增發約10萬張新股、約占9.95%股權，現金對價則以自有資金支付，預計年底至明年初取得Cerdia全部股權，完成交割後才正式併表。目前交易仍處反托辣斯審查階段，公司認為雙方客戶及產能布局高度互補，預期審查問題不大。

此外，材料表示，雙方均具循環技術基礎，12月將與全球最大眼鏡商共同投資眼鏡框回收新廠，將回收材料再製成眼鏡框；加上Cerdia全球唯一的可降解濾嘴技術，未來可望因應歐美環保法規趨嚴趨勢。

材料 併購 法說會

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