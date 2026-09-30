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最便宜的先進封裝、CPO 概念股？外資大買面板雙虎

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股30日一度大漲超過700點，但尾盤出現賣壓，收在47,940.13點，上漲308.17點，漲幅0.64%，成交量回升至8,756.73億元。觀察成交量、成交值排行，群創（3481）、友達（2409）、彩晶（6116）都擠上成交量前十名，且股價都漲停亮燈，外資也大買群創、友達，分別買超近10萬張、6.7萬張。

今日成交量前十名為群創、友達、主動中信台灣收益（00406A）、群益臺灣加權正2（00685L）、合晶（6182）、彩晶、主動統一升級50（00403A）、元大台灣50正2（00631L）、力積電（6770）、南亞（1303）。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、聯發科（2454）、南亞（1303）、群創、穩懋（3105）、金像電（2368）、景碩（3189）、南亞科（2408）、合晶、台達電（2308）。群創、合晶同時擠上成交量、成交值雙榜，且都漲停。

面板雙虎啟動轉型，群創自2025年起即利用舊世代面板廠轉型扇出型面板級封裝（FOPLP），今年營收規模已成長逾十倍，且應用由 PMIC、RF、Audio延伸至衛星通訊等。

面板廠具備大面積玻璃加工、切割及翹曲控制能力，在跨足先進封裝領域具備既有技術優勢。群創董事長洪進揚指出，群創採用業界最大620×670mm面板尺寸規格，支援多層RDL的面板級封裝及CoPoS-L like先進封裝平台，未來將積極推進客戶認證，並逐步導入量產。

CPO方面，群創與康寧合作光耦合封裝組件，開發適用於矽光子（SiPh）平台的玻璃光通道基板，並傳出已成為輝達（NVIDIA）及Google等的光通訊關鍵元件代工夥伴。

友達在半導體封裝布局上，與康寧合作開發玻璃核心基板、並聚焦TGV玻璃基板等。CPO部分，友達攜手富采、鼎元、達興材料及康寧，發表系統級Micro LED CPO光學模組。富采供應關鍵發射光源、鼎元負責Micro PD接收元件，友達主導光學耦合與系統整合架構，適用於10公尺短距傳輸與主動式光纜（AOC）等高速互連情境。

概念股 外資 面板雙虎

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