大立光10月8日召開法說會…CPO進展成焦點 並宣布擴大採用再生能源

大立光（3008）30日公告將於下周四(10月8日)召開線上法說會，由董事長林恩平親自主持，外界預期，除了iPhone 18新機拉貨表現外，新購置土地規畫以及CPO推進最新進度將是外界關注焦點。

另一方面，大立光也宣布擴大採用再生能源，為響應全球使用綠能減碳並履行企業社會責任，該公司持續擴大採用再生能源，新簽署購電契約，包含離岸風電與太陽光電，共12.6億度，減碳量達58.71萬公噸。

大立光下半年以來七度出手獵地，累計已投入逾80億元，外界預期，大立光投入CPO新事業腳步加快，有望為後續營運添新柴火。外界預期，大立光獵地腳步不會停歇，2026年資本支出將再創新高，連三年突破百億大關。