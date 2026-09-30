聽新聞
0:00 / 0:00
大立光10月8日召開法說會…CPO進展成焦點 並宣布擴大採用再生能源
大立光（3008）30日公告將於下周四(10月8日)召開線上法說會，由董事長林恩平親自主持，外界預期，除了iPhone 18新機拉貨表現外，新購置土地規畫以及CPO推進最新進度將是外界關注焦點。
另一方面，大立光也宣布擴大採用再生能源，為響應全球使用綠能減碳並履行企業社會責任，該公司持續擴大採用再生能源，新簽署購電契約，包含離岸風電與太陽光電，共12.6億度，減碳量達58.71萬公噸。
大立光下半年以來七度出手獵地，累計已投入逾80億元，外界預期，大立光投入CPO新事業腳步加快，有望為後續營運添新柴火。外界預期，大立光獵地腳步不會停歇，2026年資本支出將再創新高，連三年突破百億大關。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。