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藍新資訊10月底轉上櫃 今年營運看旺

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
左為藍新資訊董事長郭廷群，右為藍新資訊總經理楊璦如。記者陳昱翔／攝影
左為藍新資訊董事長郭廷群，右為藍新資訊總經理楊璦如。記者陳昱翔／攝影

藍新資訊（6938）將於10月1日舉辦上櫃前業績發表會，並預計10月下旬興櫃轉上櫃。藍新資訊總經理楊璦如30日指出，公司受惠企業IT支出持續擴大以及資安需求增長，對下半年營運持樂觀態度，全年業績有望更勝去年。

藍新資訊成立於2014年，資本額1.25億元，主要大股東為精誠資訊，約持有股權45%，其餘股權大多為經營團隊，主要業務從企業大型核心系統切入市場，服務涵蓋ERP、MES、HIS、金融行業交易系統及資料庫等關鍵應用所需的資訊運作平台。

據悉，藍新資訊專業工程團隊逾90人，累積超過600張技術認證，集中於大型核心主機、雲端虛擬化、AI數據存儲及資訊安全四大領域；並與IBM、NetApp、HPE、Dell、Cisco、Palo Alto及F5及Veeam等國際原廠建立長期合作關係，多次取得原廠傑出夥伴獎項。

楊璦如表示，公司的產品從大型主機出發，服務版圖已延伸至雲端、儲存、資料庫、網路資安及AI平台，並由規劃、建置一路承接維護與維運，目前服務客戶超過400家，涵蓋政府標案、科技企業、金融企業。

藍新資訊今年8月營收5,925萬元，月增45.3%、年增43.7%，前八月累計營收為4.29億元，年增26.24%，業績表現亮眼；至於獲利方面，去年度每股純益6.15元，今年上半年則是2.99元。

展望未來，楊璦如認為，從目前在手訂單與專案推估，今年下半年與全年營運動能有機會比去年更好，而明年預估在AI需求帶動下，企業對資安以及IT需求將更加旺盛，有助於公司營運持續成長。

根據Gartner於2026年4月發布的預測，2026年全球IT支出將達6.31兆美元，年增13.5%，其中IT服務仍是規模最大的支出類別，預估達1.87兆美元，年增9%，AI基礎架構與雲端基礎架構服務為主要成長動能。

藍新資訊 興櫃 資安

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