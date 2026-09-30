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山富法說會／總經理：搶攻2027春節 包機五航點熱門團已候補

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

山富（2743）明年訂單能見度持續拉長，總經理陳宣融30日表示，2027年春節旅遊買氣已提前升溫，公司布局韓國、日本及越南等包機產品，目前不少熱門產品已進入候補，「甚至候補很多」；企業獎勵旅遊需求也持續成長，目前除明年3月訂單外，甚至已有訂單排至明年6月。

山富下午舉辦法說會，陳宣融表示，明年春節包機布局包括韓國首爾、釜山、日本北海道，以及越南河內、峴港等地，主要集中第1季春節及228連假等機位較緊俏的旅遊旺季。其中北海道產品一路延續至3月，越南則搭配包機及航空公司系列機位操作。

除春節市場外，企業獎勵旅遊也成為明年營運重要動能。陳宣融指出，目前大型獎勵旅遊及企業招待團的訂單能見度較長，科技公司及工商團體都有需求，企業獎勵旅遊市場仍在成長。

今年營運方面，山富上半年營收已超過去年全年的一半，陳宣融表示，以樂觀角度預估，今年全年營收可望較去年增加。從上半年各線營收結構來看，東北亞占46%居冠，長程線16%、東南亞13%、郵輪1%，其他占24%。

其中，越南線今年成長超過25%，目前產品涵蓋台北、台中及高雄出發。長程線年初原本看好今年優於去年，但受到戰爭及阿聯酋航班影響，目前預估全年約與去年持平；不過暑假至秋冬期間，東歐、西歐及北歐旅遊仍有需求。

對第4季市況，陳宣融指出，目前整體旅遊產業氛圍仍正向，但散客與企業客的訂購時間不同，企業團能提前數月規劃，散客下單則可能受到年底選舉影響而延後，因此現階段要預估第4季最終表現仍偏早。

市場競爭方面，陳宣融表示，疫後旅遊市場逐漸常態化，部分業者開始採取價格策略，加上燃油稅、機場稅等成本提高，即使團費持平，但業者能取得的毛利空間也已不如先前。也因此山富以提升產品內容及服務品質為主要競爭策略，避免陷入低價競爭，並透過企業團、獎勵旅遊等客群強化產品差異化。

山富 春節 法說會

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