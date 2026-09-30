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新股紅包抽起來！這檔生技股抽1張賺13.5萬元 報酬率128%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
泰合生技董事長李世仁。記者謝柏宏／攝影
泰合生技董事長李世仁。記者謝柏宏／攝影

生技股將添新兵，泰合預計10月20日掛牌上市，每股承銷價暫定105.6元，競價拍賣10月2日展開，公開申購則自10月7日啟動，以30日興櫃收盤價241元計算，抽中1張可望賺進13.54萬元，報酬率128.2%。

泰合將掛牌上市，競價拍賣投標日期為10月2~6日，10月8日開標，競標張數8,502張，最低投標價格101.5元；公開申購自10月7~12日進行，10月14日抽籤，承銷張數1,594張，承銷價暫定105.6元。

泰合核心發展505(b)(2)新劑型新藥與困難學名藥，主打全球首款專為吞嚥困難族群設計的BEQIA，主成分Apixaban是目前全球市場規模最大的小分子藥物，2025年美國市場銷售額達292億美元，2023年、2024年分別位居全球前十大藥物第二名與第五名。

泰合並非開發全新成分，而是在最大單一藥品市場進行具臨床差異化以解決臨床使用痛點的劑型創新。截至2026年8月，全球申請55件藥品專利、共取得39件核准。

泰合表示，抗血栓口溶膜BEQIA（TAH3311）目標在明年4月22日取得美國藥證，搶攻一年逾292億美元（約新台幣9,300億元）的市場商機。

泰合指出，旗下產品Ondansetron OD Film（TAH4411）化療止吐口溶膜，已取得日本PMDA核准並上市銷售；TAH9922小兒過動症口服液美國市場權利也已授權比利時藥廠Hyloris。CDMO方面，已完成兩家美國藥廠委託案，並持續推進全球前十大藥廠委託開發案。

生技股 報酬率 紅包

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