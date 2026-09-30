嘉泥法說會／轉型收割！毛利率四年躍升20% 旅宿事業成獲利成長新引擎

嘉泥（1103）30日舉辦第2季法說會，發言人金哲毅表示，今年上半年毛利率站穩21％，創近年新高，特別是在旅宿事業的助攻下，未來企業營運將從「擴大營收規模」，邁入「創造實質獲利」，位在日本沖繩的Hotel Collective將成為嘉泥獲利成長的新引擎。

嘉泥今年上半年合併營收13.56億元，較去年同期減少10.8%，但營業毛利卻逆勢由去年同期的2.5億元成長至2.81億元，年增12.4%，帶動整體毛利率大幅躍升至21%。若將時間軸拉長，嘉泥企業團毛利率已由2022年第2季的1％提升至目前的21％，四年間增長20個百分點，顯示毛利率的躍進並非單季短期效應，而是長期優化事業組合與提升營運效率所累積的具體成果。

金哲毅表示，今年上半年營業淨利達 1,798 萬元，不僅較去年同期顯著改善，且連續兩季維持獲利。今年公司將更加重視毛利率與本業獲利，不以追求營收規模作為唯一目標。上半年營收雖受到市場環境影響，營業毛利仍維持成長，顯示各事業體在既有穩健基礎上持續提升獲利品質，整體營運表現也更具韌性。

此外，受惠於金融資產評價利益等業外收益挹注，上半年稅後淨利1.78 億元，每股純益（EPS）0.27元。在追求獲利體質改善的同時，嘉泥恪守穩健的財務結構，截至今年第2季，流動比率高達 242.4%，並持有約 91億元之現金與短期理財性資產，充裕的資金流動性為企業團提供了極佳的風險韌性與因應長遠發展的資本支出。

在各事業體表現上，金哲毅指出，作為轉型核心引擎的「旅宿服務事業」，為推升企業團營業淨利轉正的最強助力。位於日本沖繩的Hotel Collective嘉新酒店透過精準的客房收益管理及成本控管提升營運效益，今年上半年旅宿事業營收達4.23億元，相較2021年同期大幅成長293％；占企業團營收比重由9.8％提升至31.2％。營運損益亦由去年同期虧損轉為獲利373萬元。

此外，Hotel Collective將館內空間改建為親子遊戲室並對外開放，非住宿旅客亦可付費使用，藉此拓展在地家庭客群及附加服務收入；同時與欣葉日本料理合作推出「沖繩屋台祭」，透過特色料理及住宿券、餐券活動，提高品牌在台灣市場的曝光度。發言人金哲毅指出，旅宿事業已從營收成長進一步轉化為實質獲利，印證多元發展策略已具體反映在本業表現上。

在營運體質穩步轉強的同時，嘉泥亦持續投入人才發展與綠色永續。2026年再度蟬聯《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」及台北市政府勞動局「友善育兒事業獎－績優事業獎」；嘉新台北總部大樓亦取得美國綠色建築委員會LEED黃金級認證，將永續理念落實於資產價值的提升與工作環境中。

嘉新兆福文化基金會則以「把限制化為力量」為主題，自1,522名申請者中選出503名獲獎者，發放獎助金共880萬元，持續以教育支持擴大社會影響力。嘉泥總經理兼永續長王立心表示：「企業經營不只反映在財務數字，也包含如何打造更好的工作環境、服務體驗與生活空間。毛利率與本業獲利的改善，讓企業團更有能力持續投入人才、環境及服務品質，形成經營成果與永續行動相互支持的循環。」

面對未來的多變挑戰，嘉泥已將轉型多元發展、財務穩健、人才治理等「營運韌性」內化為企業的新常態，並深化「Pursuing Quality of Life追求更好的生活品質」的企業使命，在厚實的財務防護網與四大事業均衡發展的支撐下，將持續聚焦獲利品質的提升，為股東、員工及社會大眾，創造跨越景氣循環、兼具穩健成長與永續共好的長遠價值。