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安葆獲利／8月自結稅後純益5693萬元 EPS 1.22元、年增184%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
安葆國際實業。圖／翻攝自安葆官網
安葆國際實業。圖／翻攝自安葆官網

安葆（7792）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，30日證券櫃檯買賣中心通知公告自結財報，今年8月合併營收6.79億元，年增67.72%。稅後純益5,693萬元，年增210.84%；每股稅後純益1.22元，年增184.18%。

安葆今天股價上漲8元，成交量350張，收424元。安葆9月11日股價收在305.5元的低點，此後一路帶量漲多跌少至9月24日的453元新高；中秋及教師節連假後9月29日回檔跌至416元。累計近11個交易日股價漲幅逾38.7%。

安葆同步公告今年第2季合併營收18.1億元，年增14.3%。稅後純益2.38億元，年增168.55%；每股稅後純益5.1元，年增145.19%。

EPS 證券櫃檯買賣中心 營收

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