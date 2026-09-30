聽新聞
0:00 / 0:00
安葆獲利／8月自結稅後純益5693萬元 EPS 1.22元、年增184%
安葆（7792）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，30日證券櫃檯買賣中心通知公告自結財報，今年8月合併營收6.79億元，年增67.72%。稅後純益5,693萬元，年增210.84%；每股稅後純益1.22元，年增184.18%。
安葆今天股價上漲8元，成交量350張，收424元。安葆9月11日股價收在305.5元的低點，此後一路帶量漲多跌少至9月24日的453元新高；中秋及教師節連假後9月29日回檔跌至416元。累計近11個交易日股價漲幅逾38.7%。
安葆同步公告今年第2季合併營收18.1億元，年增14.3%。稅後純益2.38億元，年增168.55%；每股稅後純益5.1元，年增145.19%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。