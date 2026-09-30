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接單大爆發、搶攻海外建廠商機 法人調高洋基工程目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

洋基工程（6691）尚未認列訂單金額已突破先前553億元高峰，法人看好，高營收成長具延續性、海外市場進入實質貢獻期、人工智慧（AI）趨勢與技術布局帶來成長紅利，有利2027年營運維持快速成長，調高獲利預估值及目標價

投顧法人分析，洋基工程上半年營運略優於預期，除承接更多總包工程案，帶動營收規模放大外，營運重心轉向全球化，包括泰國、馬來西亞等台灣電子廠海外生產基地，同時透過併購取得日本據點，並加速在美國建立當地團隊，拓展當地建廠商機。

截至9月下旬，洋基工程尚未認列訂單金額突破553億元，超越2026年預估營收值。法人表示，考量大型EPC專案工期約1至1.5年，且每年第4季通常迎來新一波簽約，目前高額在手訂單有相當比例將在2027年進入施工高峰並認列營收。

海外布局方面，洋基工程2026年完成日本公司併購後，除熊本半導體廠專案外，美光廣島廠後續擴建亦可挹注日本營收。法人評估，日本當地工程與料件造價約為台灣三至四倍，即使以分包模式切入，仍有助放大營收規模。

美國部分，目前已成為客戶在美國地區合格供應商，後續預期在年底前敲定併購標的，法人預期2027年可望開始貢獻營收，並爭取美光ID1/ID2廠區建設商機。

此外，印刷電路板與記憶體廠客戶在馬來西亞及中國大陸持續擴產，也將推升 2027年海外營收占比。

法人認為，AI產業投資仍處於早期階段，產業資本支出高峰至少延續至2030年，洋基工程提早布局資料中心與先進封裝領域，將在2027年持續發酵，成為另一項成長動能。

法人 目標價 洋基

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