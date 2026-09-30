聽新聞
0:00 / 0:00
台塑集團半導體版圖再擴張！電子級硫酸、鹽酸雙出擊 台塑大漲逾5%
除了南亞（1303）大賺AI財，台塑（1301）、台化（1326）也往半導體布局，29日宣布攜手半導體化學品大廠中華化（1727）、台灣紙業成立新公司，各自攻電子級硫酸、電子級鹽酸兩大關鍵材料，卡位晶圓大廠台、美兩地擴產的龐大需求商機。台塑30日盤中大漲逾5%，台化上漲4%。
台塑、台化、台塑生醫、台塑化（6505）與中華化將合資成立「台塑中華先進化學」，新公司將主攻半導體先進製程電子級硫酸，並在台塑麥寮廠區興建新廠，分兩期建置，一期預計2028年12月投產，二期預計2030年12月投產。
中華化扮演技術核心角色，公司近期新擴建的先進製程生產線，已通過國內半導體大廠先進製程測試，具備電子級硫酸生產與客戶驗證經驗；台塑集團提供原料、土地及公用設施，主要上游原料硫磺由台塑化供應。
另一方面，台塑也與台灣紙業合資成立「FTA Tech, LLC」，布局美國電子級鹽酸市場。新廠將設於台塑美國德州廠區，預計2028年底投產，以台塑美國公司食品級鹽酸為原料，再純化為電子級鹽酸。
台塑表示，台紙公司目前於台南新營廠設有電子級鹽酸，為台灣、韓國及新加坡半導體廠供應商，具備電子級鹽酸生產及供應經驗。
台塑先前透過旗下台塑大金、台塑德山，切入氫氟酸、異丙醇（IPA）等半導體化學品市場，並宣布與日商大賽璐合資，進一步布局光阻稀釋劑等溶劑產品，台塑表示，目前集團轉型案約30多項，未來也將布局電子級氨水、電子級氫氣及前驅物等產品。
台塑盤中大漲逾5%，一度觸及68.4元，台化最高漲至70.5元，漲幅逾3%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。