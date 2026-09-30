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中華化可轉債完成訂價 轉換價111.6元

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

中華化（1727）公告第二次無擔保轉換公司債完成訂價，轉換價格訂為每股111.6元。

中華化公告表示，此次轉換價格以9月29日為訂價基準日，依基準日前一、三、五個營業日普通股收盤價簡單算術平均數擇一為基準價格，再乘以102%的轉換溢價率訂定，最終轉換價格為每股111.6元。

中華化為先進製程打造的第五條電子級硫酸產線，今年正式出貨半導體龍頭客戶，並同步有三家半導體業者陸續進行先進製程產線認證。隨硫酸使用需求增加，法人預估未來出貨規模可望進一步放大。

中華化近期與台塑集團攜手成立新公司，放大半導體電子級硫酸量產能力。其中，中華化出資30億元，為最大股東，並扮演技術及市場核心角色。雙方合資建立的新產線，預計2028年年底分兩期建置，一期預計2028年12月投產，二期預計2030年12月投產。

展望未來，除電子級硫酸外，中華化亦積極布局電子級濕式化學品，產品涵蓋黃光製程顯影液、金屬蝕刻液、溶劑清洗液及電子級溶劑等；代工業務則提供電子級溶劑分裝／混合，以及光阻顯影劑、去光阻劑等服務。此外，在特化材料方面，高頻樹脂材料已進入小量試產階段。展望未來，公司表示，將持續拓展電子級濕式化學品應用領域，並深化差異化產品布局。

中華化 半導體 公司債

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