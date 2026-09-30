盛大資訊登錄興櫃、一舉躍升為百元股 股價大漲3倍

台股30日開高走高，再站上48,000點之上，面板股價量揚，成為盤面上的亮點，友達（2409）爆量率先衝上漲停38.55元鎖死，排隊買單超過25.42萬張，為2010年4月以來的新高價；群創（3481）也跟進亮燈漲停，衝上54.7元，排隊買單超過12.82萬張；彩晶（6116）也衝上漲停16.35元，排隊買單近7萬張。

2026-09-30 10:55