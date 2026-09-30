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盛大資訊登錄興櫃、一舉躍升為百元股 股價大漲3倍
資服廠盛大資訊（7950）30日登錄興櫃，券商認購價每股27元，規劃明年轉上櫃掛牌，早盤開高走高，盤中衝達108.5元，一舉突破百元關卡，躍升為百元股，股價大漲3倍，漲幅高達301.85%。
盛大資訊2005年成立，主要業務範圍涵蓋軟體開發、資訊委外、系統整合以及維運服務等四大項目。客戶大多以國內上市櫃公司為主，涵蓋金融、科技、半導體供應鏈等產業，在台北、新竹、台中、高雄及上海設有營運設點。
受惠大型企業對資訊投資及專業IT服務需求增加，推升盛大資訊近年營運規模與獲利，去年營收6.02億元，年增17.1%，每股純益2.19元；今年上半年營收3.68億元，年增35.4%，每股純益1.03元；下半年為產業傳統旺季，對營運表現有信心，看好今年營運動能將優於去年。
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