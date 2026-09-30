投信重倉押寶、外資掃貨3萬張 南亞一度衝上265元、再創新高

南亞（1303）受到法人追捧，股價盤中再創新高，一度衝上265元，盤中大漲6%。法人指出，南亞本業營運成長來自電子材料營收及營益率提升，預估南亞今年稅後獲利1,060.2億元，EPS 13.37元，2027年EPS為17.47元。觀察籌碼面，投信20個交易日已買超達5萬張，外資近兩天回頭大買，昨日一口氣買超3萬張。

AI軍備競賽白熱化，預期2026年全球大型雲端服務供應商（CSP）資本支出達9,760億美元，年增95.0%，2027年將持續成長38.6%至1.3兆美元，帶動銅箔基板（CCL）及印刷電路板（PCB）等AI伺服器零組件需求逐年顯著成長。

美系外資近期指出，CCL材料升級的下一階段，競爭焦點可能從玻纖布、HVLP銅箔，進一步轉向樹脂（resin），樹脂在CCL材料成本中占比約25%-35%，樹脂配方、分子結構及固化程度直接影響基板的介電常數（Dk）與介電損耗（Df），影響高速高頻訊號傳輸的損耗與穩定性，成為高階CCL材料升級的關鍵。

南亞擁有從玻纖紗、玻纖布、銅箔、環氧樹脂到 CCL、PCB 的垂直整合優勢，南亞指出，CCL、玻纖絲/布、銅箔及載板等各項產品銷售量、價大增，8月電子材料營收占比成長至59.8%，各產線產能利用率也已趨近滿載，部分銅箔基板及基材自9月起調漲20%。

另外，南亞應用於AI伺服器的M6至M8高階訂單正在洽談生產配合及廠區產線對接，預計第4季會有明顯進展，高階產品如M10則入列輝達、CSP認證名單，若能順利通過，最快明年上半放量將能強力挹注業績。

在「↓無布化」方案上，南亞也有耕耘PTFE 領域。市場預期輝達在 Rubin Ultra NVL576 交換器板上，可能改用 PTFE加 M9／M10 半固化片的混合方案，而南亞擁有玻纖布增強 PTFE prepreg／CCL 製造、添加低分子量 PTFE 粉末、以及多層／細線路板加工專利技術等。