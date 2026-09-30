轉型題材發威+股價便宜 友達爆量漲停、群創及彩晶也亮燈

台股30日開高走高，再站上48,000點之上，面板股價量揚，成為盤面上的亮點，友達（2409）爆量率先衝上漲停38.55元鎖死，排隊買單超過25.42萬張，為2010年4月以來的新高價；群創（3481）也跟進亮燈漲停，衝上54.7元，排隊買單超過12.82萬張；彩晶（6116）也衝上漲停16.35元，排隊買單近7萬張。

面板雙近年積極轉型，友達繼傳出與台積電（2330）攜手衝刺面板級封裝後，再傳出英特爾也找上門，搶攻Micro LED基板先進封裝，將合作衝刺CPO與高密度算力晶片整合方案。

友達董事長彭双浪在先前的法說會時表示，先進封裝及玻璃基板等領域都已布局，攜手合作夥伴共同開發中，但未透露合作對象；另外，全球玻璃基板與材料科學龍頭康寧也與群創、友達、正達（3149）等台廠，衝刺面板級封裝（PLP）領域。

證券分析師認為，友達與群創股價便宜，加上搭上台積電布局先進封裝的題材，是值得關注的標的。

友達30日以以36元開高後衝上漲停38.55元鎖死，漲停及市價排隊買單超過25.42萬張，盤中成交量逾41萬張，僅次於群創的逾45萬張成交量；群創以50.6元開高，同樣衝上漲停54.7元鎖死；彩晶以15.1元開高，盤中衝上漲停16.35元鎖死。