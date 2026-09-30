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彰源8月自結獲利暴增五倍、股價飆第三根漲停 鋼鐵股也大漲
不銹鋼管板廠彰源因達公布注意交易資訊標準，公布8月自結獲利，稅後純益7,300萬元，較去年同期大增508%，每股純益0.26元。彰源（2030）表示，主因為鎳價上漲，帶動不銹鋼產品售價走高。彰源30日股價衝出第三根漲停板，攻至36.7元鎖死，其餘鋼鐵股也同步強漲，佳大（2033）、美亞（2020）、千興（2025）也都漲停。
彰源8月營收11.75億元、年增58%，稅前盈餘9,600萬元、年增660%；稅後純益7,300萬元，較去年同期大增508%，每股純益0.26元。
上市不銹鋼廠主管表示，國內不銹鋼漲勢明確，燁聯10月新價每公噸再漲1,000元，近三個月300系累計漲4,000元。由於鎳價上漲，上游鋼廠調高盤價，下游庫存價值與產品售價也跟著改善。不過，隨著印尼部分礦商配額增加，擴大自菲律賓等地進口鎳礦，近期LME鎳價回落至約每公噸1.65萬美元。未來鎳價如維持每公噸1.6萬美元以上相對穩定區間，便得以支撐不銹鋼價格。
除了彰源漲停以外，佳大、美亞、千興也都漲停，允強（2034）盤中大漲近5%，海光（2038）、官田鋼（2017）、新鋼（2032）上漲3%，中鴻（2014）上漲約2%，中鋼（2002）漲逾1%。
中鋼8月自結稅前盈餘7.23億元，月增10.4%、年增156%，累計前八月稅前盈餘37.17億元，相較去年同期由虧轉盈。中鋼指出，煤鐵價格上漲使得煉鋼成本提升，帶動國際鋼價回溫，同時亞洲地區受惠鋼材供需改善，多數鋼廠盤價順勢止跌反漲，市場預期將拉升下游備貨動能，第4季旺季可期。
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