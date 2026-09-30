台股盤中衝48K！聚焦第3季財報、AI需求旺到2027

台股30日開高走高，截至上午10點20分，盤中最高一度達48,379點、漲747點。法人表示，近期川習會登場後，以及AI產業持續推出新產品與新應用，均有助於提振市場信心。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，影響科技股評價的關鍵因素仍在於利率與美國公債殖利率走勢。若殖利率能維持在相對低檔，高成長科技股所面臨的評價壓力可望進一步緩解。

蕭惠中認為，儘管短期市場仍受油價及殖利率波動影響，但隨著升息循環接近尾聲，投資焦點有望重新回歸企業基本面與獲利成長，其中第3季財報將是重要觀察指標。AI基礎建設需求持續擴張，將有助支撐產業發展動能。

展望第4季至2027年，蕭惠中看好AI供應鏈獲利持續成長、新平台產品放量、輝達訂單能見度延伸，以及市場風險偏好回升等利多逐步發酵，預期市場有機會由先前輪動整理轉向多頭擴散格局。

在產業布局上，持續看好先進封裝與測試、ASIC、高階PCB與ABF載板、CCL、CPO光通訊、散熱模組、檢測設備及導軌等族群，2027年至2028年的成長能見度相對突出。整體而言，在企業獲利持續上修支撐下，台股中長期多頭架構仍未改變。