中華電永續 排名全球TOP 1%

國際知名媒體《TIME》時代雜誌日前公布「2026全球最永續企業」榜單，中華電信（2412）在全球43個國家、20個產業、超過5,800家企業中脫穎而出，名列全球TOP 1%，除了連續三年獲選，今年更一舉躍升全球第39名，是台灣電信業第一，與全球頂尖企業並駕齊驅，彰顯中華電信強勁的永續實力獲得國際高度肯定。

「全球最永續企業」由《TIME》雜誌與國際數據研究機構Statista共同評選，以企業的「承諾與評級」、「揭露與透明度」及「環境與社會實際績效」三大構面、逾20項關鍵指標進行綜合評比。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信憑藉完善的永續治理制度、持續深化的永續行動及結合AI和ICT科技的創新永續實踐，再度獲得國際高度肯定。

簡志誠強調，面對氣候變遷、AI快速發展及地緣環境變化等全球挑戰，中華電信將持續以「數位韌性、智慧賦能、永續未來」三大策略為引領，將永續理念深植企業的日常經營。

在治理部分，中華電信長期秉持誠信及透明的理念，將永續發展融入企業策略與營運，並持續以國際標準檢視自身表現；在環保永續面向，投入AI節能、智慧保育，以科技創新助攻永續環境。

中華電信積極回應AI時代快速成長的能源需求，引入先進的AI節能技術並結合自主研發的智慧管理方案，透過即時分析行動網路負載、智慧調控基地台運作及離峰動態休眠，在維持網路服務品質的同時，降低能源消耗。2025年透過AI智慧節能已節省數百萬度電。

在社會永續面向，中華電信將AI技術導入通訊服務，建構防詐安全網，有效攔阻數以億計的詐騙訊息與威脅，守護全民數位生活。

中華電信運用AI辨識異常內容及可疑特徵，攔阻詐騙訊息；同時推出「防駭守門員」、「色情守門員」、「Line Bot AI 防詐隊長」等多項網路資安防護服務，每年平均阻擋 107.7 億次的資安及詐騙威脅。