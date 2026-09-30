台塑化、南亞目標價 調高

台股昨（29）日回檔修正，塑化股因外資調升南亞（1303）、台塑化目標價，激勵股價強揚，帶動塑膠類股指數逆勢大漲2.6%最強勢。其中花旗證券將台塑化目標價大升至108元，瑞銀則將南亞目標價大升至300元，二家公司均建議「買進」。

花旗證券指出，台塑化具有五大優勢，將帶動今年獲利較去年數倍激增。五大優勢之一是自有船隊優勢，緩衝運費飆漲；二是高柴油出口比例；三是國內凍漲政策影響可控；四是高股息殖利率與估值溢價；五是烯烴業務競爭力改善。

花旗預估台塑化今年每股稅後純益（EPS）將由去年的1.04元激增至8.22元，年增率高達6.9倍。花旗建議「買進」台塑化，目標價由40元大增至108元，樂觀情境下，甚至上看116元。

瑞銀看好南亞受惠CCL漲價與AI導向的產品組合升級，帶動今年EPS數倍翻揚至13.71元，明年更上看20.02元，因此評等升至「買進」、目標價由30元大升至300元。