聽新聞
0:00 / 0:00
台塑化、南亞目標價 調高
台股昨（29）日回檔修正，塑化股因外資調升南亞（1303）、台塑化目標價，激勵股價強揚，帶動塑膠類股指數逆勢大漲2.6%最強勢。其中花旗證券將台塑化目標價大升至108元，瑞銀則將南亞目標價大升至300元，二家公司均建議「買進」。
花旗證券指出，台塑化具有五大優勢，將帶動今年獲利較去年數倍激增。五大優勢之一是自有船隊優勢，緩衝運費飆漲；二是高柴油出口比例；三是國內凍漲政策影響可控；四是高股息殖利率與估值溢價；五是烯烴業務競爭力改善。
花旗預估台塑化今年每股稅後純益（EPS）將由去年的1.04元激增至8.22元，年增率高達6.9倍。花旗建議「買進」台塑化，目標價由40元大增至108元，樂觀情境下，甚至上看116元。
瑞銀看好南亞受惠CCL漲價與AI導向的產品組合升級，帶動今年EPS數倍翻揚至13.71元，明年更上看20.02元，因此評等升至「買進」、目標價由30元大升至300元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。