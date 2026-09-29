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騰勢搶毛孩大餅 拚Q4掛牌
保健食品廠騰勢（7889）昨（29）日表示，公司獲櫃買中心審議通過上櫃案，最快可望於今年第4季掛牌上櫃。騰勢表示，隨保健食品及寵物保健市場需求持續升溫，加上品牌與通路布局逐步擴大，整體營運展望看好。
騰勢主要布局保健食品市場，採多品牌經營模式，旗下「達摩本草」聚焦機能型保健產品，並透過D2C官網、momo、蝦皮等電商平台及零售通路銷售，近年並導入AI數據分析，應用於產品開發及行銷策略。
營運表現方面，騰勢2025年每股純益（EPS）達5.65元，2026年上半年EPS為2.24元；今年前八月累計合併營收達6.02億元，年增10.61%。
在會員經營方面，騰勢表示，舊客購物會員數近三年增加約三倍，回購率達65%，品牌官網會員年均消費金額同期提升約12.7%。旗下「達摩本草」以BmpP®專利山苦瓜胜®為核心，相關山苦瓜系列近三年累計銷售量突破35萬盒。
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