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雄獅、鳳凰布局明年商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導

旅行社提前搶明年旅遊商機。雄獅（2731）攜手長榮航空擴大機票促銷，鎖定秋冬、寒假及明年賞櫻需求；鳳凰旅遊則瞄準企業獎旅與高端客群，強攻歐洲精品河輪，兩家業者分別從價格促銷與高單價產品切入，提前卡位第4季至明年市場。

雄獅9月30日至10月8日推出指定航點機票優惠，曼谷、沖繩、河內、吉隆坡及香港祭出「買一送一」，另有東京、首爾、釜山來回5,888元，以及西雅圖、舊金山來回16,888元的一口價機票。

長榮航空全航線也提供雄獅專屬折扣，最低5折起，涵蓋日韓、東南亞、美加、歐洲及即將開航的印度德里，出發日期最晚可至明年3月底。

雄獅表示，冬季東南亞氣候適中、飛行時間較短，適合短天數旅遊；日韓則已開始出現明年賞櫻提前規畫需求，美西市場則受惠寒假長假，家庭旅遊詢問度升溫。雄獅預估，在低價機票帶動下，活動期間開票量可望較平日成長近三倍，提前挹注第4季及明年首季業績。

雄獅 布局 長榮航空

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