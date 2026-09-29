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訊聯智藥申請創新板IPO
臺灣證券交易所昨（29）日宣布，訊聯智藥（7808）送件申請股票於「台灣創新板（TIB-創）」上市。訊聯細胞智藥為今年度第七家申請創新板掛牌的企業，象徵國內生技醫療產業在再生醫療領域再添生力軍。
訊聯細胞智藥董事長暨執行長為蔡政憲，實收資本額為7億元，申請時公司淨值11.92億餘元，最大股東為訊聯生物科技，持股比率32.64％。訊聯智藥主要營運核心涵蓋再生醫療及外泌體（Exosome）研究與其延伸產品、委託開發暨製造服務（CRDMO）、客製化血小板保養品（PRE），以及幹細胞與外泌體新藥研發。
財務營運方面，訊聯智藥2025年營收為1.54億元，目前市場結構以內銷為主，占比約99.02％。
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