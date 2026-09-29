中華食攻新品 業績進補

中華食（4205）昨（29）日舉行法說會，該公司指出，展望第4季營運持平，但下半年會比上半年好；而看好市場前景下，正開發小盒裝豆腐點心、高纖豆腐、高蛋白豆腐等新產品搶市，以拓展新市場及提升產品競爭力。

中華食表示，今年上半年整體銷售量表現平穩，累計前六月營收9.84億元，與去年同期相當，惟因主力原料雞蛋價格和進口黃豆成本墊高，上半年獲利1.81億元，相較去年同期的1.97億元略為遜色。

該公司進一步指出，台灣已進入超高齡社會，民眾更重視健康與營養。高蛋白、柔軟易吞的豆腐類植物性食品，成為長者理想的選擇。

其次，健康意識提升與健身風氣盛行，帶動高蛋白飲食需求。豆腐富含植物性蛋白，營養高、好料理，成為居家飲食的理想選擇，市場需求持續看漲。

而該公司的屏東新廠自正式投產後，不僅有效解決產能不足及缺貨問題，更為後續業務拓展、銷售成長及市場布局提供充足的生產後盾，強化整體生產調度與供應能力。預期下半年的營運會比上半年好。

展望未來，中華食強調，健康和環境保育意識升高，居家烹飪熱潮仍延續延燒，植物性蛋白需求增加，使低脂高蛋白的豆腐需求穩定成長；針對現代消費者追求便利、快速飲食的需求，正開發即食、即熱型豆腐產品及甜點，以拓展新市場及提升產品競爭力。

該公司預計開發新產品像豆腐類有小盒裝豆腐點心、高纖豆腐、高蛋白豆腐；甜點類有布丁、豆乳粉粿；而火鍋料則是與協力廠商合作開發新產品，以鞏固龍頭地位。