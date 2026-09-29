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亞馬遜砸15.88億元 參與金像電私募

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
美國電商巨擘亞馬遜。美聯社
美國電商巨擘亞馬遜。美聯社

老牌PCB廠、伺服板龍頭金像電（2368）於29日公告今年度第1次私募普通股定價及應募人資訊，所揭露的應募人為美國大廠亞馬遜，預計認購約1,856張，每股認購價格訂為856元，等於砸下約15.88億元參與這項私募。

根據金像電公告，這次私募股數為1,856,308股，並以1,070元為參考價格，經綜合考量後，將實際私募股票的每股認購價格訂為856元，為參考價格的80%。

金像電指出，這次私募資金用途是充實該公司長期營運發展所需的營運周轉金。

金像電上半年每股純益16.14元，同時已連續兩季榮登PCB族群每股獲利王。該公司對下半年展望樂觀，並已加碼資本支出。法人看好，金像電今年全年營運有望逐季成長，再創新高。

亞馬遜 金像電 募資

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