佳龍（9955）昨（29）日召開法說會，公司表示，本季受貴金屬標案變動影響，營收估與第2季持平；第4季起隨電子廢料回收及半導體高階材料放量，營運將優於第2、3季，且動能將延續至明、後年，中長期展望審慎樂觀。

在新材料布局上，佳龍表示，自主研發的CLGM環保新材料今年邁入商業化元年，目前聚焦文創品，業績爆發點預計落在明、後年。該材料強度比水泥高出30%至40%，兼具耐高溫、隔熱及吸音等特性，可廣泛應用於地磚、壁磚及複合三明治板等多元綠建材。

看準半導體建廠需求，佳龍與策略夥伴合作開發廠房綠色複合板材。公司指出，半導體廠嚴格要求建材需具備低碳、降噪與降溫功能以節省空調耗能，CLGM減碳效益逾50%，產品若順利通過驗證，未來預計單一項目可貢獻營收10%至15%。

佳龍表示，傳統貴金屬毛利率僅1%至5%且易受金價波動，非貴金屬毛利率則達30%至50%。非貴金屬營收比重已升至今年約13%至15%，明年挑戰20%，隨高毛利業務比重穩步放大。