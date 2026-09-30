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聯嘉光通訊布局 大躍進

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

車用LED光源廠聯嘉投控（3717）昨（29）日開法說會，總經理黃昉鈺表示，聯嘉確立汽車光電、Mini-LED顯示應用與AI光通訊三大成長動能，其中，高速光通訊第4季啟動800G VCSEL試產線，藉由新事業與產能布局迎來跳躍式成長。

黃昉鈺指出，聯嘉切入AI光通訊是延伸既有30年光電封裝與汽車級精密製造能力，初期以VCSEL與Micro VCSEL為光通訊引擎，後續轉向Micro-LED。光通訊三年規劃於2027年至2028年推進1.6T光引擎，並發展Micro-LED平台切入CPO及光學I/O架構；車載方面則開發AI電子後視鏡與像素化顯示。

海外產能方面，黃昉鈺說明，墨西哥廠一期總產值2億美元，預計2028年滿單，二期預計2029年建造，擴建後總產值達5億美元。產線由今年5月的三條SMT線，預計年底增至八條、2027年14條、2028年達18條，預估單月產值由今年下半年2.4億元，2028年下半年提高至5.4億元。

黃昉鈺表示，美系四大車廠訂單持續成長，日、歐、韓系新客戶正報價接單中，預計第4季完成工廠稽核，2027年至2028年交貨。同時洽談非車燈車用電子控制模組與PCBA組裝，長期營收可望追上或超過車燈模組，並規劃將北美製造拓展至機器人、醫療與國防等非汽車領域，預計2027年至2028年量產。

黃昉鈺表示，聯嘉在北美市場滲透率持續提升，今年在美國銷售新車中，每6.8輛就有一輛採用聯嘉光源產品，北美新車市占率約12%。主要合作夥伴涵蓋Magna、Forvia-Hella、Flex-N-Gate、Sanli等全球前百大汽車零件供應商。

聯嘉 光通訊 布局

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