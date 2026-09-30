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程曦資訊攻AI 營運正向看待

經濟日報／ 記者蘇嘉維秦鈺翔／台北報導

數位資訊轉型及整合供應商程曦資訊（6898）全力搶攻AI商機，董事長黃士軍表示，公司導入AI數年，預計明年全面進軍AI企業流程再造（AI BPR）市場，對今年、明年營運正向看待。

程曦資訊將於今年10月中下旬掛牌交易，由於程曦資訊為國內少數具備客服營運、流程管理及系統整合經驗，且成立超過30年，又跟上這波AI商機，來自公部門及企業端等客戶穩健案件挹注，因此業績逐年衝高，預期本次掛牌將吸引市場資金關注。

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