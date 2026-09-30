市場傳出晶圓代工龍頭台積電評估於美國德州達拉斯建立第二園區，規劃再興建六座先進晶圓廠。受海外擴廠潛在利多激勵，半導體設備與廠務供應鏈昨（29）日買盤湧入、逆勢走揚，指標股萬潤（6187）、瑞耘強攻漲停，弘塑、均華、志聖等亦走強。

法人觀察，AI與高效能運算（HPC）需求持續爆發，全球晶片製造商擴產腳步不停歇，台積電除持續推進先進製程，CoWoS等先進封裝產能更呈現供不應求態勢；若台積電赴德州建立六座先進晶圓廠傳聞成真，未來幾年將帶動龐大設備採購、無塵室工程及耗材需求，設備供應鏈有望迎來長期結構性訂單挹注。

萬潤與均華深耕封裝自動化與晶粒挑揀設備，弘塑與辛耘主導濕製程設備，皆是先進封裝擴產核心受惠者；瑞耘、世禾等零件清洗及耗材廠，亦將隨新產能開出挹注穩健營運動能。

統一投顧董事長黎方國等表示，國際半導體巨頭擴大資本支出已成產業大趨勢，台廠設備供應鏈在性價比、交期與客製化能力具備高度國際競爭力。

隨著地緣政治推動全球供應鏈分散布局，本土設備商不僅能受惠國內建廠計畫，海外設廠潮更將成為中長期營運成長強勁引擎，後市業績表現值得關注。